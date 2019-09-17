Выставка «Любимый город» открылась в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-17T08:40:03+03:00

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В Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка заслуженного художника РФ Светланы Демкиной.

- В экспозиции порядка 25 графических работ, посвященных любимому городу художницы. Ее пейзажи и натюрморты нарочно лишены конкретности, чтобы зритель смог увидеть свой аллегоричный «Любимый город», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Светлана Демкина родилась в Донецкой области. Сейчас живет и работает в Краснодаре. Ее картины экспонируются на выставках как в России, так и за рубежом, находятся в музеях и частных коллекциях США, Германии, Чехии, Франции.

- В ее работах представлена яркая декоративность цветовых отношений, широкий мазок, нестандартные композиционные находки, - добавили организаторы.

Выставка «Любимый город» будет открыта до 6 октября. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU