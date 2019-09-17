Кубанский спортсмен взял «серебро» на соревнованиях борцов греко-римского стиля

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-17T09:06:17+03:00

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В казахском Нур-Султане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. В состав российской сборной на этот турнир вошли четыре представителя Краснодарского края. Это Степан Марянян, Сергей Семенов, Любовь Овчарова и Екатерина Полещук.

- В соревнованиях борцов греко-римского стиля в весе до 63 килограммов Степан Марянян завоевал «серебро». В финале он встретился с японцем Синобу Ота и уступил ему, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Бронзовые награды достались представителям Армении и Казахстана Славику Галстяну и Алмату Кебиспаеву.

Напомним, на Кубани в третий раз пройдет конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Его организуют в рамках разработки социально-экономического развития региона до 2030 года. Авторам в возрасте от 16 до 35 лет предлагают представить свои работы в четырех номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU