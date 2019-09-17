2019-09-17T09:20:00+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Он скрывался от полицейских в заброшенном доме
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеНа Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Полицейские выяснили, что на территории Новокубанского района может находиться мужчина, скрывающийся от органов предварительного следствия. 23-летнего жителя села Киевка нашли в заброшенном доме и доставили в отдел полиции.

- Парень был фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство). Молодой человек скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержанный находится под стражей. Следствие продолжается. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре застройщиц осудили за хищение более 300 миллионов рублей. Одна проведет в тюрьме 5 лет и 6 месяцев, а другая – 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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