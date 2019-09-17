Команда главы Краснодара сыграла в футбол на стадионе школы в микрорайоне «Губернский»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-17T09:34:12+03:00

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16 сентября в краевой столице на стадионе новой школы по Героя Яцкова сыграли команды администрации города и группы компаний «ЮгСтройИнвест». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу сборной главы Краснодара.

Для первой встречи осени специально был выбран стадион школы в микрорайоне «Губернский». Счет открыла команда Евгения Первышова. В первом тайме они забили в ворота соперника 5 мячей.

В перерывах и после матча глава города обсудил с руководством «ЮгСтройИнвест» перспективы развития социальной инфраструктуры города, в том числе и микрорайона «Губернского».

- Этой осенью команда администрации будет играть по приглашению жителей разных микрорайонов Краснодара. Позвать команду Евгения Первышова желающие могут, написав сообщение на странице помощника мэра Владимира Вербицкого, в социальной сети Facebook, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU