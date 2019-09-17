2019-09-17T10:04:43+03:00
Происшествия

В Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит

Документ она купила у неизвестного лица в Интернете
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредитВ Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит
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41–летняя приезжая из Алтайского края решила взять миллион рублей, в одном из кредитных учреждений Новороссийска. Она предоставила поддельную справку о доходах.

В банке проверили сведения указанные в документе. Они не соответствовали действительности. Также экспертиза подтвердила, что справка выполнена кустарным способом.

- Женщина рассказала, что купила документ у неизвестного лица в Интернете. На нее завели дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Также полицейские устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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