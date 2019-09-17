2019-09-17T10:12:42+03:00
Происшествия

В Новороссийске руководитель организации задолжал государству более 63 миллионов рублей

По поддельным декларациям он не платил налоги
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске руководитель организации задолжал государству более 63 миллионов рублейВ Новороссийске руководитель организации задолжал государству более 63 миллионов рублей
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Директор ООО «Александровское» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Организация занималась оптовой торговлей и переработкой зерновых культур в таможенном режиме экспорта и на внутреннем рынке России.

- Директор предприятия в 2013 году, подавая декларации, умышленно включал необоснованные выплаты по НДС. Также он не представил в ИФНС декларацию по транспортному налогу за 2013 год. Сейчас деятельность организации прекращена в связи с завершением процедуры банкротства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

Решением суда был взыскан ущерб, в виде неуплаченных налогов на сумму более 63 миллионов рублей. Ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, но она осталась без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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