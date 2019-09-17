В Курганинске мужчину осудили за хищение железнодорожного имущества

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-17T10:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в июне 68-летний мужчина на железнодорожной станции Курганная при помощи гаечного ключа демонтировал части воздухораспределителя вагона. Их стоимость более 9 тысяч рублей. Его тут же задержали сотрудники полиции.

- Суд вынес ему обвинительный приговор. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Подсудимого приговорили к наказанию в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

Напомним, в Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит. Документ она купила у неизвестного лица в Интернете. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Также полицейские устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU