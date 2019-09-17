2019-09-17T10:29:46+03:00
Происшествия

В Курганинске мужчину осудили за хищение железнодорожного имущества

Ему назначили 200 часов обязательных работ
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Курганинске мужчину осудили за хищение железнодорожного имуществаВ Курганинске мужчину осудили за хищение железнодорожного имущества
Изменить размер текста:

Еще в июне 68-летний мужчина на железнодорожной станции Курганная при помощи гаечного ключа демонтировал части воздухораспределителя вагона. Их стоимость более 9 тысяч рублей. Его тут же задержали сотрудники полиции.

- Суд вынес ему обвинительный приговор. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Подсудимого приговорили к наказанию в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

Напомним, в Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит. Документ она купила у неизвестного лица в Интернете. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Также полицейские устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске горит склад стройматериалов
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
В Геленджике ученик распылил перцовый баллончик в школе
В Новороссийске продавали детские игрушки под маркой известного бренда
Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване
В Анапе мать издевалась над сыном-инвалидом
В Сочи в Розе Хутор пройдет крупнейший форум «Спектр-2019»
Адыгея признана самым читающим регионом, а Кубань – самым романтичным
На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченные контракты
Жители Краснодара смогут почувствовать себя настоящими инкассаторами
Работники «ЮгСтройИнвест» сыграли в футбол с командой администрации Краснодара
В Курганинске школьники выстроились в виде огромной цифры 95
На Кубани прошел турнир по пляжному волейболу 10-го сезона серии Energy Volley
В Сочи за обман дольщиков осудили четверых местных жителей
Известная телеведущая Алена Водонаева пожалела, что купила квартиру в Геленджике
Предприятия края подали более 150 заявок на участие в конкурсе «Сделано на Кубани»
В Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ
В Сочи задержали мужчину, который скинул с моста 24-летнюю девушку
В Краснодарском крае пройдут ярмарки вакансий
В Армавире под колеса авто попал пешеход
В Армавире физрук бросил в спину школьника кисть с краской
В Новороссийске руководитель организации задолжал государству более 63 миллионов рублей
В Новороссийске женщина подделала справку о доходах, чтобы получить кредит
Команда главы Краснодара сыграла в футбол на стадионе школы в микрорайоне «Губернский»
На Кубани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске