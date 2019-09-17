В Армавире физрук бросил в спину школьника кисть с краской

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-17T11:08:07+03:00

Учитель также не стал сдерживаться и в выборе слов

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Это случилось в школе № 4 Армавира еще в мае, но известно стало об этом только сейчас.

Вместо урока физической культуры учитель заставил детей красить бордюры во дворе учебного заведения. Но один из школьников отказался это делать. В порыве ярости педагог бросил в спину ученика кисточку с краской, а также использовал в разговоре нецензурную лексику.

- Была проведена проверка, по результатам которой внесено представление. Учитель привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает «Регион online» со ссылкой на старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина.

После этого случая директор школы заставила всех учеников класса написать объяснительные, что они не слышали, как мужчина ругался матерными словами. Показания пострадавшего мальчика подтвердил только один из учителей, который стал случайным свидетелем конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU