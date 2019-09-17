В Армавире под колеса авто попал пешеход

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-17T11:01:26+03:00

Он погиб на месте происшествия от полученных травм

Изменить размер текста: A A

16 сентября около 02:00 в районе 176 километра автодороги «ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 29-летний молодой человек за рулем автомобиля марки «Лада Гранта» наехал на мужчину. Пешеход в верхней одежде без светоотражающих элементов шел по проезжей части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия от полученных травм он погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на дорогах Краснодарского края 16 сентября произошло 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести. Также было зафиксировано 7 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 6 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU