2019-09-17T11:01:26+03:00
Происшествия

В Армавире под колеса авто попал пешеход

Он погиб на месте происшествия от полученных травм
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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16 сентября около 02:00 в районе 176 километра автодороги «ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 29-летний молодой человек за рулем автомобиля марки «Лада Гранта» наехал на мужчину. Пешеход в верхней одежде без светоотражающих элементов шел по проезжей части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия от полученных травм он погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на дорогах Краснодарского края 16 сентября произошло 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести. Также было зафиксировано 7 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 6 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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