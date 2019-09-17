В Армавире под колеса авто попал пешеход
16 сентября около 02:00 в районе 176 километра автодороги «ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 29-летний молодой человек за рулем автомобиля марки «Лада Гранта» наехал на мужчину. Пешеход в верхней одежде без светоотражающих элементов шел по проезжей части, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия от полученных травм он погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, на дорогах Краснодарского края 16 сентября произошло 22 ДТП, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести. Также было зафиксировано 7 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 6 травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU