2019-09-17T11:14:00+03:00
Общество

В Краснодарском крае пройдут ярмарки вакансий

Они состоятся в рамках акции «Планета ресурсов-2019»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Одно из самых крупных мероприятий пройдет 20 сентября во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. Ярмарки вакансий состоятся во всех районах края. Они будут проходить с 19 сентября по 4 октября.

Их посетят более 30 тысяч жителей и порядка 1 тысячи работодателей из сельскохозяйственной, санаторно-курортной, строительной, медицинской, социальной сфер.

- На ярмарках также будут семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы. Посетителям расскажут, как составить резюме, пройти собеседование с работодателем, вести телефонные переговоры и адаптироваться в новом коллективе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вход для посетителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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