В Краснодарском крае пройдут ярмарки вакансий
Одно из самых крупных мероприятий пройдет 20 сентября во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. Ярмарки вакансий состоятся во всех районах края. Они будут проходить с 19 сентября по 4 октября.
Их посетят более 30 тысяч жителей и порядка 1 тысячи работодателей из сельскохозяйственной, санаторно-курортной, строительной, медицинской, социальной сфер.
- На ярмарках также будут семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы. Посетителям расскажут, как составить резюме, пройти собеседование с работодателем, вести телефонные переговоры и адаптироваться в новом коллективе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вход для посетителей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU