2019-09-17T11:39:07+03:00
Происшествия

В Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ

Она повалила старушку на землю, пытаясь отобрать пакет с вещами
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВВ Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Геленджика позвонил местный житель. Он рассказал, что на улице на пожилую женщину напала неизвестная.

Потерпевшей оказалась 91-летняя местная жительница, ветеран Великой Отечественной войны. Полицейским она рассказала, что шла домой из поликлиники, в руках был пакет с личными вещами.

- Вдруг на перекрестке старушке подошла женщина в неадекватном состоянии. Сначала она предложила помочь ей перейти дорогу, а затем попыталась отнять пакет, повалив ветерана на асфальт. Очевидцы помогли пожилой женщине подняться и вызвали полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую. 44-летнюю приезжую из сопредельного государства доставили в отдел полиции.

На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ей грозит до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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