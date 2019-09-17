В Геленджике женщина пыталась ограбить ветерана ВОВ
В дежурную часть Геленджика позвонил местный житель. Он рассказал, что на улице на пожилую женщину напала неизвестная.
Потерпевшей оказалась 91-летняя местная жительница, ветеран Великой Отечественной войны. Полицейским она рассказала, что шла домой из поликлиники, в руках был пакет с личными вещами.
- Вдруг на перекрестке старушке подошла женщина в неадекватном состоянии. Сначала она предложила помочь ей перейти дорогу, а затем попыталась отнять пакет, повалив ветерана на асфальт. Очевидцы помогли пожилой женщине подняться и вызвали полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую. 44-летнюю приезжую из сопредельного государства доставили в отдел полиции.
На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ей грозит до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU