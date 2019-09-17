СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-17T12:02:05+03:00

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Около 70 организаций и индивидуальных предпринимателей Кубани поборются за обладание знаком качества. Их продукция представлена в таких номинациях, как «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

- До 11 октября проведут экспертную оценку товаров. Уже идет обработка и анализ документов, далее будет сформирован состав экспертной комиссии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего предприятия края подали более 150 заявок на участие в конкурсе «Сделано на Кубани». Заседание конкурсной комиссии пройдет с 14 по 31 октября. Они определят победителей IV краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU