2019-09-17T12:17:22+03:00
Происшествия

В Сочи за обман дольщиков осудили четверых местных жителей

Они присвоили себе более 60 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи за обман дольщиков осудили четверых местных жителейВ Сочи за обман дольщиков осудили четверых местных жителей
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С 10 сентября 2015 года по 10 июля 2017 года на земельных участках в садоводческом товариществе «Сутугинское» в Сочи застройщик и его соучастники возводили многоэтажки. У них не было разрешения, а также проектной документации.

- В результате преступных действий местных жителей 60 дольщикам причинен ущерб на общую сумму свыше 60 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также двое граждан с 26 сентября 2011 года по 2 ноября 2012 года незаконно приобрели право собственности на земельный участок № 79 «А» в садоводческом товариществе «Сутугинское». Территория принадлежит муниципалитету. В результате ему причинен ущерб на сумму более 3,4 миллионов рублей.

Злоумышленники были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд назначил соучастникам наказание от 3 лет 6 месяцев лишения свободы до 6 лет лишения свободы. Один из мужчин осужден по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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