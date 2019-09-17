СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-17T12:23:18+03:00

На Кубани прошел турнир по пляжному волейболу 10-го сезона серии Energy Volley

За награды на побережье Азовского моря боролись как мужские, так и женские команды

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В станице Голубицкой Краснодарского края прошел турнир по пляжному волейболу 10-го сезона серии Energy Volley. За награды боролись мужские и женские команды. Также был определен «Самый ценный игрок» всего пляжного сезона 2019 года.

В соревнованиях на площадках Дома отдыха «Дорожник» приняли участие пляжные волейболисты не только из Краснодарского края, но и из Архангельска, Ставрополя, Севастополя и Таганрога.

- Первое место среди женских команд заняла пара Анна Чередникова (Таганрог) / Алина Бурий (Севастополь). У мужчин победу одержали краснодарцы Иван Вошкин и Максим Носовец. Лучшими игроками «Суперкубка – Комус» признаны Максим Носовец и Александра Овчарова. Приз MVP сезона-2019 достался Ивану Вошкину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Соревнования прошли при поддержке и благотворительного фонда Дмитрия Пирога «Доступный спорт» и компании «Комус».

ИСТОЧНИК KP.RU