В Курганинске школьники выстроились в виде огромной цифры 95
В минувшие выходные Курганинский район отметил юбилей – 95 лет! Муниципалитет гулял, как умеют в этих краях – с кубанским размахом и казачьим гостеприимством. В празднике были задействованы все – и взрослые, и детвора.
Курганинские школьники поздравили район флешмобом. Они выстроились на главной площади города в две огромные цифры - 95! Такой фигуры здесь еще точно не видели!
- С днем рождения, район, - кричали нарядно одетые ребята, когда камера вспорхнула, чтобы запечатлеть на видео этот момент!
Школьники Курганинского района выстроились в цифру 95.
Огромную цифру на просторах Курганинского района было видно даже из космоса.
ИСТОЧНИК KP.RU