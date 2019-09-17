2019-09-17T12:24:20+03:00
Общество

В Курганинске школьники выстроились в виде огромной цифры 95

Так ребята поздравили район с юбилеем [видео]
Варвара ДЫМ
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Школьники выстроились в огромную цифру 95.Школьники выстроились в огромную цифру 95.
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В минувшие выходные Курганинский район отметил юбилей – 95 лет! Муниципалитет гулял, как умеют в этих краях – с кубанским размахом и казачьим гостеприимством. В празднике были задействованы все – и взрослые, и детвора.

Курганинские школьники поздравили район флешмобом. Они выстроились на главной площади города в две огромные цифры - 95! Такой фигуры здесь еще точно не видели!

- С днем рождения, район, - кричали нарядно одетые ребята, когда камера вспорхнула, чтобы запечатлеть на видео этот момент!

Школьники Курганинского района выстроились в цифру 95.

Огромную цифру на просторах Курганинского района было видно даже из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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