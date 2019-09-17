Работники «ЮгСтройИнвест» сыграли в футбол с командой администрации Краснодара

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-17T15:54:31+03:00

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Участие в нем приняли представители администрации города во главе с Евгением Первышовым, а также работники краснодарского офиса «ЮгСтройИнвест».

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«Для нас эта игра очень важная. Мы давно хотели встретиться с командой администрации и вот, наконец наша мечта сбылась. В нашей команде играют все передовики – штукатуры, отделочники, юристы, работники отдела ПТО, – говорит Андрей Анашкин, заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест». – Команда администрации, конечно, более сыгранная. Для нас это первая игра, но надеюсь, не последняя. Будем стремиться, будем тренироваться».

Матч завершился с результатом 5:3 в пользу команды главы города. В первом тайме счет открыла команда Евгения Первышова, а уже во втором – команда «ЮгСтройИнвест» дала отпор и забила 3 гола.

— Такие товарищеские встречи с жителями и трудовыми коллективами города, считаю, уже можно назвать традиционными. Для первой встречи осени специально выбрали стадион этой школы. Её возвела группа компаний «ЮгСтройИнвест», а мы при полной поддержке администрации Краснодарского края выкупили школу в муниципальную собственность. Сегодня — смогли вместе оценить сделанное. И могу поделиться впечатлением — стадион отличный. Строить и школ, и детсадов в Краснодаре нужно, действительно, много. Это приоритет для нас. А от всех представителей строительной отрасли требуется максимальная отдача. Здесь, как и в футболе — нужно сработать командно, чтобы возводить качественные школы и детсады для наших детей. В данном случае мы видим, что команда, которая все это построила, сработала на «отлично», — сказал Евгений Первышов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - социально ответственный застройщик, который не только возводит качественные дома, школы и сады, но и поддерживает и развивает спорт в Краснодаре. Буквально на минувших выходных компания выступила организатором масштабного спортивного события в «Губернском» – чемпионата на Кубок ГК «ЮгСтройИнвест» по мини-футболу. В своих микрорайонах «ЮгСтройИнвест» делает все, чтобы спорт был доступен, и жители могли вести здоровый образ жизни.