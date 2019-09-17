2019-09-17T12:49:05+03:00
Общество

Жители Краснодара смогут почувствовать себя настоящими инкассаторами

28 сентября пройдет День открытых дверей Банка России
Александра ПОДУШКО
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Фото: Банк РоссииФото: Банк России
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Это мероприятие проводится во всех отделениях страны в четвертый раз, но в этом году свои двери для гостей впервые откроет и Расчетно-кассовый центр в Сочи в 10:00.

В Краснодаре праздник состоится с 10:00 до 18:00 в историческом здании Госбанка по адресу Орджоникидзе, 39 на пересечении с Красной. Для посетителей подготовят 7 финансовых локаций. Уже на входе будет стоять интерактивный промо-робот, с которым можно пообщаться на тему финансов.

Также предусмотрена специальная фотозона – 3D-рисунок на асфальте в виде денежной волны, «денежные мешки», тематические спичбаблы. Все это поможет краснодарцам сделать необычные селфи.

- Участники праздника почувствуют себя настоящими инкассаторами. Они примерят каску и бронежилет, а также увидят, как изнутри выглядит инкассаторский автомобиль, - сообщили в пресс-службе Банка России.

Основная программа Дня открытых дверей пройдет внутри здания. Здесь откроют фотовыставку «250 лет Российским бумажным деньгам». Гости познакомятся с редкими древними монетами, старинными ассигнациями, узнают интересные факты из истории банковского дела на Кубани.

Не останутся без внимания и самые маленькие гости праздника. Для них пройдут мастер-классы «Копилка сбережений» по изготовлению объемных фигур из бумаги, финансовые викторины и ребусы.

В Краснодаре посещение всех мероприятий, кроме лектория, свободное. Чтобы прослушать лекции нужно записаться заранее и взять с собой паспорт. Это можно сделать на сайте Банка России или позвонив по «горячей линии».

Для прохода в здания обязательно иметь с собой паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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