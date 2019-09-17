СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-17T13:01:30+03:00

На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за неоплаченные контракты

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Прокуратура Брюховецкого района в ходе проверки выявила факты нарушения сроков оплаты администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Задолженность по 9 муниципальным контрактам составила 600 тысяч рублей.

- При этом поставщики надлежащим образом и в установленные сроки исполнили свои обязательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении главы местной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Ее привлекли к ответственности и выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU