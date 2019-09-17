2019-09-17T13:15:14+03:00
Общество

Адыгея признана самым читающим регионом, а Кубань – самым романтичным

МТС проанализировала литературные предпочтения жителей Краснодара и Майкопа
Иван Егоров
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Компания МТС изучила статистику посещений и скачиваний книг из приложения МТС Библиотека с начала года. Результаты исследования свидетельствуют, что в Майкопе читают больше, чем в Краснодаре.

Так, в среднем жители Адыгеи прочитывают в месяц 5,7 книг, в то время как краснодарские книголюбы осваивают только 4,6 тома за это же время. Адыгея входит в топ-10 самых читающих регионов России, опережая даже Москву по среднему количеству прочитанных книг на одного пользователя МТС Библиотеки. Адыгейские читатели проявляют большое разнообразие в выборе литературных жанров, в то время как краснодарцы без колебаний отдают предпочтение романтическим произведениям. В основном, жители краевой столицы выбирают фэнтэзи, зарубежные и современные любовные романы.

Любители эзотерики и жаждущие самосовершенствования из краевой столицы чаще всего читают «Шантарам» Грегори Робертса и «Самую таинственную тайну и другие сюжеты» Бориса Акунина. А вот в Майкопе самая популярная для скачивания книга из этого жанра - «Сила подсознания или как изменить жизнь» Джо Диспенза. При этом в Адыгее также зафиксировано высокое количество скачиваний произведений современной русской литературы и зарубежных детективов.

Несмотря лидерство Адыгеи по количеству книголюбов, именно в Краснодаре зафиксирован читатель, установивший своеобразный рекорд. С начала года он скачал 445 книг в МТС Библиотеке, в то время как в Майкопе самое большее количество скачиваний на одного пользователя не превысило 213 произведений.

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