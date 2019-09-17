2019-09-17T13:16:36+03:00
Общество

В Сочи в Розе Хутор пройдет крупнейший форум «Спектр-2019»

Он стартует 24 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдела контроля в сфере массовых коммуникации Управления Роскомнадзора по ЮФОФото: отдела контроля в сфере массовых коммуникации Управления Роскомнадзора по ЮФО
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В этом году форум «Спектр» будет посвящен запуску 5G в России и в мире, реализации госпрограмм «Цифровая экономика» и «Цифровое телевидение», вопросам космической связи. Мероприятие пройдет в Сочи в Розе Хутор 24 сентября.

- Участие в событии примут министр связи Николай Носков, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, главы операторов связи, представители Минобороны и исследовательских институтов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе контроля в сфере массовых коммуникации Управления Роскомнадзора по ЮФО.

На форуме будет секция, посвященная 25-летию Рунета, где будет представлена наиболее актуальная информация о российских доменных зонах.

Форум «Спектр» пройдет 24-25 сентября в комплексе «Роза холл». Подробную информацию о мероприятии, а также его программу, можно найти на официальном сайте форума. Регистрация участников продлится до 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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