Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-17T13:52:02+03:00

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Коллективный стенд малых и средних компаний края был организован в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Выставочном форуме «Армения EXPO 2019» в Ереване участвовали семь кубанских предприятий. Они занимаются производством ортопедических матрасов и кроватей, моторных масел и автохимии, растительных масел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Делегация посетила один из самых известных в мире Центров креативных технологий «Тумо». Также обсудили вопрос сотрудничества между этим учреждением и сочинским образовательным центром «Сириус».

Результатом визита предприятий Краснодарского края в Республику Армения стали предварительные договоренности о поставках моторных масел.

ИСТОЧНИК KP.RU