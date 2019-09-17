Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване
Коллективный стенд малых и средних компаний края был организован в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
- Выставочном форуме «Армения EXPO 2019» в Ереване участвовали семь кубанских предприятий. Они занимаются производством ортопедических матрасов и кроватей, моторных масел и автохимии, растительных масел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Делегация посетила один из самых известных в мире Центров креативных технологий «Тумо». Также обсудили вопрос сотрудничества между этим учреждением и сочинским образовательным центром «Сириус».
Результатом визита предприятий Краснодарского края в Республику Армения стали предварительные договоренности о поставках моторных масел.
ИСТОЧНИК KP.RU