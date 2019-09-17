2019-09-17T13:54:09+03:00
Происшествия

В Новороссийске продавали детские игрушки под маркой известного бренда

Предприниматель не получил необходимое соглашение от правообладателя
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске продавали детские игрушки под маркой известного брендаВ Новороссийске продавали детские игрушки под маркой известного бренда
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В Новороссийске прошли рейдовые мероприятия. В ходе проверки в одной из местных торговых точек сотрудники полиции обнаружили факт реализации детских игрушек под маркой известного бренда. У предпринимателя не было соответствующего соглашения с правообладателем.

- В торговом павильоне нашли более 20 детских игрушек. Сумма ущерба правообладателям составила порядка 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателя составили административный протокол по части 2 статьи 14.10 КоАп (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Ему грозит штраф в размере не менее 50 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения.

Материал направлен в Арбитражный суд Краснодарского края для принятия решения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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