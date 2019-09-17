2019-09-17T14:59:43+03:00
Происшествия

В Геленджике ученик распылил перцовый баллончик в школе

Прокуратура начала проверку
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского краяФото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, в школе №2 села Дивноморское близ Геленджика. На перемене один из восьмиклассников решил проверить, как работает перцовый баллончик, и распылил газ.

- Известно, что этот предмет самообороны носила с собой в школу его одноклассница. А мальчик решил проверить его в действии, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Девочка живет далеко от школы и родители приобрели ей его.

После того, как газ заполнил коридор школы, учителя эвакуировали учащихся. на плохое самочувствие пожаловались 11 детей - слезоточивость, першение в горле. Их доставили в больницы Геленджика. Многих медики уже отпустили, но двое детей остались под наблюдением врачей.

Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия, после которой будет дана оценка действиям всех причастных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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