В Краснодаре установят миниатюрный земной шар

17 Сент. 16:41 2019-09-17T16:41:59+03:00

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На очередном заседании городской Думы Краснодара принято решение об установке скульптурной композиции в виде земного шара перед зданием торгового центра по улице Индустриальной. Именно здесь проходит 45-я параллель, которая равноудалена от экватора и Полярного круга и носит название «Золотой».

- На территории столицы Кубани 45-я параллель проходит от ул. Индустриальной через реку Кубань на территорию Республики Адыгея и «возвращается» в районе парка «Солнечный остров». Здесь уже есть памятный знак. Новый появится на пересечении улиц Захарова и Индустриальной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Новая скульптурная композиция будет представлять из себя земной шар диаметром около 3 метров. На нем специальной полосой отметят 45-ю параллель. Также на скульптуре укажут другие города, через которые она проходит: Оттава, Милан, Белград и Венеция. Скульптуру изготовят и установят на деньги из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU