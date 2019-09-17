2019-09-17T21:58:39+03:00
Общество

Мэрия Краснодара судится с «Сафари-парком»

Власти хотят вернуть землю на «Солнечном острове» в городскую собственность
Максим ОСОКИН
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Мэрия Краснодара судится с "Сафари-парком"Мэрия Краснодара судится с "Сафари-парком"Фото: ЧЕБОТАРЕВ Александр
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В Краснодаре мэрия будет судиться с «Сафари-парком». У властей возник вопрос о законности признания земли, на которой он располагается, частной собственностью. В 1988 году границы парка «Солнечный остров» были определены окончательно, его внесли в краевой реестр особо охраняемых природных территорий.

- Никакой частной собственности здесь возникнуть не должно было. На наш взгляд, возникновение права собственности на земельный участок, на котором сейчас находится зоопарк, мягко говоря, непрозрачно, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на заместителя главы Краснодара Александра Нарижного.

В 2011 году оспариваемый мэрией земельный участок по решению суда перешел в собственность двух лиц. Но в 2012 году это решение было отменено краевым судом, однако, земля уже была перепродана. Сейчас администрацией совершаются действия, направленные на пересмотр ранее принятых судом решений. Судебные разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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