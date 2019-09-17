На Кубани начался сев озимых

17 Сент. 18:35 2019-09-17T18:35:07+03:00

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В Краснодарском крае стартовала посевная кампания. Аграрии высеют озимые культуры на площади более чем 1,5 млн гектаров.

- Почти 94% высеваемых культур – пшеница. Причем весь семенной материал – продукт работы кубанских селекционеров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эти семена адаптированы к любым климатическим условиям. Это позволяет, не зависимо от погоды, получать высокие и качественные урожаи. В данный момент аграрии полностью обеспечены удобрениями и ГСМ. На поля выйдут свыше 30 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 6 тысяч сеялок и посевных комплексов. Они способны за сутки обрабатывать до 100 тысяч гектаров земель.

Напомним, Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване. Здесь проходит мероприятие «Армения EXPO 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU