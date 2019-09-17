На Кубани начался сев озимых
В Краснодарском крае стартовала посевная кампания. Аграрии высеют озимые культуры на площади более чем 1,5 млн гектаров.
- Почти 94% высеваемых культур – пшеница. Причем весь семенной материал – продукт работы кубанских селекционеров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Эти семена адаптированы к любым климатическим условиям. Это позволяет, не зависимо от погоды, получать высокие и качественные урожаи. В данный момент аграрии полностью обеспечены удобрениями и ГСМ. На поля выйдут свыше 30 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 6 тысяч сеялок и посевных комплексов. Они способны за сутки обрабатывать до 100 тысяч гектаров земель.
Напомним, Предприятия Кубани представили свою продукцию на выставке в Ереване. Здесь проходит мероприятие «Армения EXPO 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU