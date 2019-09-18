2019-09-18T07:14:38+03:00
Происшествия

В Новороссийске потушили крупный пожар на складах

ЧП произошло 17 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило дежурному МЧС в 14:09. Огнеборцы выехали на место ЧП и установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов.

Сначала пламя распространилось на площади 200 квадратных метров, а позже дошло до 1 тысячи. Огонь не успел перекинуться на жилые дома. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности, рядом организован оперативный штаб.

- В 21:18 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 15 единиц техники и 46 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Инцидент произошел 16 сентября. Было задействовано 2 отделения и 7 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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