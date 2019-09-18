На Кубани изъяли 581 килограмм опасной продукции животного происхождения

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-18T07:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ведомства проверили места несанкционированной торговли. Они нашли 41 нарушение требований ветеринарного законодательства, в том числе продажа без сопроводительных документов и проведения санитарной экспертизы.

- Специалисты госветслужбы изъяли 581 килограмм небезопасной животноводческой продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос, животноводческая продукция обязательно должна пройти ветконтроль. Продукты можно покупать только в специально установленных местах – на рынках, ярмарках, в продуктовых магазинах.

Рейдовые мероприятия на Кубани будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU