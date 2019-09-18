На Кубани изъяли 581 килограмм опасной продукции животного происхождения
Сотрудники ведомства проверили места несанкционированной торговли. Они нашли 41 нарушение требований ветеринарного законодательства, в том числе продажа без сопроводительных документов и проведения санитарной экспертизы.
- Специалисты госветслужбы изъяли 581 килограмм небезопасной животноводческой продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как отметил руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос, животноводческая продукция обязательно должна пройти ветконтроль. Продукты можно покупать только в специально установленных местах – на рынках, ярмарках, в продуктовых магазинах.
Рейдовые мероприятия на Кубани будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU