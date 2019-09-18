В Краснодаре пройдет интеллектуальная викторина

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-18T08:07:28+03:00

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В Краснодаре 18 сентября стартует бесплатная игра первого сезона - квиз «Игра Разума». Это интеллектуальная викторина, в которой принять участие может любой желающий. Команда должна состоять из 4-10 человек.

- Игра состоит из нескольких раундов, каждый этап носит индивидуальный характер и состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени. Такие игры проходят в барах, где участники могут не только развлечься, но и вкусно поесть, выпить в компании друзей, - сообщают организаторы игры.

Тема викторины - еда. Продолжительность игры: 6 раундов по 8 вопросов. Это около двух часов.

Зарегистрироваться на участие можно в социальных сетях «Игры разума». Просто написать в комментариях или в личном сообщении название команды и количество человек.

Мероприятие состоится 18 сентября в 19:00 по адресу: Краснодар, улица Ставропольская, 136, бар «StandUp & ZИНА».

ИСТОЧНИК KP.RU