2019-09-18T08:07:28+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет интеллектуальная викторина

Ее тема - еда
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре пройдет интеллектуальная викторинаВ Краснодаре пройдет интеллектуальная викторинаФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Краснодаре 18 сентября стартует бесплатная игра первого сезона - квиз «Игра Разума». Это интеллектуальная викторина, в которой принять участие может любой желающий. Команда должна состоять из 4-10 человек.

- Игра состоит из нескольких раундов, каждый этап носит индивидуальный характер и состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени. Такие игры проходят в барах, где участники могут не только развлечься, но и вкусно поесть, выпить в компании друзей, - сообщают организаторы игры.

Тема викторины - еда. Продолжительность игры: 6 раундов по 8 вопросов. Это около двух часов.

Зарегистрироваться на участие можно в социальных сетях «Игры разума». Просто написать в комментариях или в личном сообщении название команды и количество человек.

Мероприятие состоится 18 сентября в 19:00 по адресу: Краснодар, улица Ставропольская, 136, бар «StandUp & ZИНА».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день
В Сочи ограничат движение грузового транспорта
На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов
Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы
Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу
Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома
В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду
Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи
В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево
В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах
На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах
В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль
В Белореченском районе мужчина украл коня
«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого
В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
На Кубани откроют пункты финансового просвещения
В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака
В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи
В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей
В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В Ейском районе машина вылетела в кювет
В Краснодаре появится «Аллея дружбы»