В Туапсе исправят ошибки на памятнике
В пресс-службе администрации Туапсе сообщили, что ошибки, допущенные в тексте на новом памятнике по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчик уже заказал необходимые элементы для ремонта, и скоро надпись изменят.
Как заявили в мэрии, объект еще не завершен и не принят, так как работы не закончены. Здесь еще добавляют названия городов-героев.
Ранее жители Туапсе заметили, что в надписях на мемориальной плите есть две орфографические ошибки: нет дефиса между словами «города» и «герои», а также выбран неправильный падеж в слове «павшие». Также возникли вопросы по поводу самого списка городов-героев, указанных на памятнике.
Напомним, на Кубани изъяли 581 килограмм опасной продукции животного происхождения. В крае прошли рейдовые мероприятия госветслужбы.
ИСТОЧНИК KP.RU