В Туапсе исправят ошибки на памятнике

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-18T09:19:32+03:00

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В пресс-службе администрации Туапсе сообщили, что ошибки, допущенные в тексте на новом памятнике по улице Жукова, будут исправлены. Подрядчик уже заказал необходимые элементы для ремонта, и скоро надпись изменят.

Как заявили в мэрии, объект еще не завершен и не принят, так как работы не закончены. Здесь еще добавляют названия городов-героев.

Ранее жители Туапсе заметили, что в надписях на мемориальной плите есть две орфографические ошибки: нет дефиса между словами «города» и «герои», а также выбран неправильный падеж в слове «павшие». Также возникли вопросы по поводу самого списка городов-героев, указанных на памятнике.

Напомним, на Кубани изъяли 581 килограмм опасной продукции животного происхождения. В крае прошли рейдовые мероприятия госветслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU