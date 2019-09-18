2019-09-18T09:12:58+03:00
Общество

В Анапе из-за шторма запретили купаться на всех пляжах

Также власти города сообщают о сильном донном течении
Александра ПОДУШКО
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В Анапе из-за шторма запретили купаться на всех пляжахВ Анапе из-за шторма запретили купаться на всех пляжах
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах. В море бушует шторм, а также сообщают о сильном донном течении.

- Отдыхающих прося не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем 20…25 градусов, на юге до +28.

Напомним, на весь Краснодарский край медленно надвигается холодный фронт, который несет с собой дожди и похолодание. Основные осадки пройдут 18-19 сентября с усилением ветра до 23 м/с. Местами прогремят грозы. В четверг во время прохождения фронта температура воздуха не поднимется выше +21, а в выходные опустится до +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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