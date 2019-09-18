Под Краснодаром возле ТЦ нашли останки нескольких десятков людей
Вечером 16 сентября местные жителя в Новой Адыгее в районе ТЦ «Мега» обнаружили в земле человеческие останки. Это были черепа и кости.
Находки попали на видео, которое они выложил в социальные сети.
- По данным очевидцев, нашли около 20-30 черепов и множество костей. Обнаруженные в земле останки могут иметь отношение к временам ВОВ, об это косвенно свидетельствуют найденные тут же сапоги тех лет, истлевшая одежда. Разбираться в этом будут специалисты, - сообщают «Кубанские новости».
Днем 17 сентября на месте побывали сотрудники полиции. По данному факту правоохранительные органы будут проводить проверку. Официальные комментарии о случившемся будут предоставлены позднее.
В Краснодаре нашли останки людей.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU