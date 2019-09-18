В Краснодаре появится «Аллея дружбы»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-18T10:32:14+03:00

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В Краснодаре состоялась встреча членов городской администрации с руководителями национально-культурных общественных объединений.

- На мероприятии официальный представитель Республики Адыгея при губернаторе Краснодарского края Нальбий Гатагу вышел с инициативой создания «Аллеи дружбы». На ней представители всех национально-культурных общественных объединений города высадят деревья. Евгений Первышов идею поддержал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также было решено реализовать проект создания мемориала жертвам политических репрессий. Уже разработан и утвержден проект о комплекса «Во имя будущего помни о прошлом» в так называемом «расстрельном углу» Всесвятского кладбища. К концу года планируется заключить муниципальный контракт на создание мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU