В Ейском районе машина вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-18T10:50:59+03:00

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В Ейском районе 17 сентября около 05:00 утра 233 километре автодороги Краснодар - Ейск в направлении поселка Широчанка произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кювет. Там машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с множественными телесными повреждениями скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За прошедшие сутки на дорогах Кубани сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 6 наездов на пешеходов, в результате которых 6 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU