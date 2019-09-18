2019-09-18T10:50:59+03:00
Происшествия

В Ейском районе машина вылетела в кювет

Водитель авто скончался в скорой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Ейском районе 17 сентября около 05:00 утра 233 километре автодороги Краснодар - Ейск в направлении поселка Широчанка произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кювет. Там машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с множественными телесными повреждениями скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За прошедшие сутки на дорогах Кубани сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 6 наездов на пешеходов, в результате которых 6 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день
В Сочи ограничат движение грузового транспорта
На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов
Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы
Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу
Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома
В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду
Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи
В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево
В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах
На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах
В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль
В Белореченском районе мужчина украл коня
«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого
В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
На Кубани откроют пункты финансового просвещения
В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака
В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи
В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей
В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В Краснодаре появится «Аллея дружбы»