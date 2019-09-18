В Ейском районе машина вылетела в кювет
В Ейском районе 17 сентября около 05:00 утра 233 километре автодороги Краснодар - Ейск в направлении поселка Широчанка произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кювет. Там машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с множественными телесными повреждениями скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
За прошедшие сутки на дорогах Кубани сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 6 наездов на пешеходов, в результате которых 6 человек пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU