СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-18T11:27:54+03:00

В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Это были средства, которые люди сдавали для оплаты коммунальных услуг

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В Геленджике с января 2018 года по июль 2019 года управляющий ООО УК «Прораб» собирал с жителей 75 многоэтажек деньги. Это были средства для оплаты коммунальных услуг.

Деньги перечислили на счета аффилированных лиц, распоряжение которыми осуществлял сам директор управляющей организации. В результате незаконных действий ресурсоснабжающим предприятиям Геленджика причинен ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.

- Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган, по результатам рассмотрения которых органом полиции в отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU