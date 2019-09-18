В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-18T12:06:58+03:00

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В Приморско-Ахтарском районе в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

- На берегу лимана Бейсугский в районе станицы Бриньковской сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу. Он использовал запрещенное орудие лова – лесковую сеть, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина поймал 128 особей тарани, 23 штуки судака и еще немного пеленгаса. Общий ущерб составил более 144 тысяч рублей.

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU