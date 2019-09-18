На Кубани откроют пункты финансового просвещения

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-18T12:32:41+03:00

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Эти центры создаются с целью повышения доступности финансовых услуг и повышения финграмотности населения. Каждый житель станиц Калужской и Григорьевской Краснодарского края сможет получить базовые знания о продуктах и услугах в соответствующей сфере.

- В центрах будут раздавать специализированные буклеты, посвященные темам: «Безналичные расчеты», «Микрозаймы и кредитные карты». Эксперты помогут разобраться в тонкостях использования дистанционных каналов финансовых услуг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пункты будут открыты для всех в помещениях сельских администраций. В станице Калужской на Красной, 11, в Григорьевской – на улице 50 лет ВЛКСМ, 8А. Они будут работать один раз в 2 недели, по средам.

ИСТОЧНИК KP.RU