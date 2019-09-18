2019-09-18T12:32:41+03:00
Общество

На Кубани откроют пункты финансового просвещения

Первые объекты заработают уже сегодня, 18 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Эти центры создаются с целью повышения доступности финансовых услуг и повышения финграмотности населения. Каждый житель станиц Калужской и Григорьевской Краснодарского края сможет получить базовые знания о продуктах и услугах в соответствующей сфере.

- В центрах будут раздавать специализированные буклеты, посвященные темам: «Безналичные расчеты», «Микрозаймы и кредитные карты». Эксперты помогут разобраться в тонкостях использования дистанционных каналов финансовых услуг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пункты будут открыты для всех в помещениях сельских администраций. В станице Калужской на Красной, 11, в Григорьевской – на улице 50 лет ВЛКСМ, 8А. Они будут работать один раз в 2 недели, по средам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день
В Сочи ограничат движение грузового транспорта
На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов
Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы
Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу
Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома
В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду
Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи
В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево
В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах
На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах
В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль
В Белореченском районе мужчина украл коня
«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого
В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака
В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи
В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей
В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В Ейском районе машина вылетела в кювет
В Краснодаре появится «Аллея дружбы»