«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-18T12:51:23+03:00

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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают работы по ремонту распределительной камеры главного коллектора на пересечении улиц Энгельса и Головатого. Диаметр коллектора, обслуживающего весь город, составляет 2000 мм, протяженность — 12 000 метров.

«Необходимость проведения этих мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Нарушение работы коллектора вызвано попаданием в него бытового мусора. Любое препятствие на пути следования стоков приводит к выходу из строя насосного оборудования и канализационно-насосных станций и далее - всей системы водоотведения. С начала 2019 года специалисты предприятия устранили более 3 тысяч засоров на сетях. И в большинстве случаев это происходило из-за сброса в канализацию хозяйственно-бытовых отходов».

Чтобы завершить мероприятия в максимально сжатые сроки, работы ведут 2 бригады аварийно-восстановительных работ. На месте постоянно работает вся необходимая спецтехника. После очистки камеры от засоров специалисты водоканала выполнят монтажные работы с заменой 5 верхних плит перекрытия, усилив специальными балками.

В связи с проведением работ движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Энгельса и Головатого. Мероприятия планируется завершить до 27 сентября 2019 г.

«Краснодар Водоканал» призывает горожан соблюдать правила пользования канализацией и напоминает, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также биологически неразлагаемые предметы и вещества.