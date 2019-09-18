2019-09-18T12:51:23+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» ведет ремонт засорившегося коллектора на Энгельса и Головатого

Его диаметр составляет 2000 мм, протяженность — 12 000 метров
Юлия МАНАСИХИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают работы по ремонту распределительной камеры главного коллектора на пересечении улиц Энгельса и Головатого. Диаметр коллектора, обслуживающего весь город, составляет 2000 мм, протяженность — 12 000 метров.

«Необходимость проведения этих мероприятий связана с несоблюдением жителями правил пользования системой водоотведения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Нарушение работы коллектора вызвано попаданием в него бытового мусора. Любое препятствие на пути следования стоков приводит к выходу из строя насосного оборудования и канализационно-насосных станций и далее - всей системы водоотведения. С начала 2019 года специалисты предприятия устранили более 3 тысяч засоров на сетях. И в большинстве случаев это происходило из-за сброса в канализацию хозяйственно-бытовых отходов».

Чтобы завершить мероприятия в максимально сжатые сроки, работы ведут 2 бригады аварийно-восстановительных работ. На месте постоянно работает вся необходимая спецтехника. После очистки камеры от засоров специалисты водоканала выполнят монтажные работы с заменой 5 верхних плит перекрытия, усилив специальными балками.

В связи с проведением работ движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Энгельса и Головатого. Мероприятия планируется завершить до 27 сентября 2019 г.

«Краснодар Водоканал» призывает горожан соблюдать правила пользования канализацией и напоминает, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также биологически неразлагаемые предметы и вещества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного ветра упал второй кран за день
В Сочи ограничат движение грузового транспорта
На Кубани загорелся камыш на площади 300 квадратов
Кубанским пловцам вручили современные гидрокостюмы
Жителям Темрюкского района, пострадавшим от сильного пожара, выделят средства на покупку жилья
В Краснодаре из-за сильного ветра рухнула стрела башенного крана
Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу
Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома
В Краснодаре еще одно дерево рухнуло на площадку в детском саду
Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи
В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево
В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах
На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах
В Краснодаре в День города пройдет гастрономический фестиваль
В Белореченском районе мужчина украл коня
В Лабинском районе приставы опечатали угольный цех
На Кубани откроют пункты финансового просвещения
В санатории Анапы, где мать избивала сына, проведут проверку
В Приморско-Ахтарском районе задержали рыбака
В Сочи у мужчины с психическим расстройством изъяли охотничье ружье
Юбилейная серия автомобильных горных гонок пройдет в Сочи
В Геленджике директор управляющей компании присвоил себе более 3 миллионов рублей
В Сочи уничтожили мину времен ВОВ
В Ейском районе машина вылетела в кювет
В Краснодаре появится «Аллея дружбы»