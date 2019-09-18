В Белореченском районе мужчина украл коня
С сообщение о краже в дежурную часть Белореченского района обратился пенсионер. Он сообщил, что у него угнали коня породы Араб. Мужчина привязал лошадь в поле недалеко от конюшни, а спустя несколько часов не обнаружил животное на месте. Стоимость его составляет 80 тысяч рублей.
Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого злоумышленника. Задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.
- Мужчина пояснил, что увидел привязанного в поле коня и решил на нем прокатиться. Так как он был пьян, ему не удалось доехать на лошади до дома, и он оставил ее на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Коня вернули законному владельцу.
За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU