2019-09-18T13:03:02+03:00
Происшествия

В Белореченском районе мужчина украл коня

Злоумышленник был пьян и хотел прокатиться на животном до дома, но не справился с управлением
Александра ПОДУШКО
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В Белореченском районе мужчина украл коняВ Белореченском районе мужчина украл коня
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С сообщение о краже в дежурную часть Белореченского района обратился пенсионер. Он сообщил, что у него угнали коня породы Араб. Мужчина привязал лошадь в поле недалеко от конюшни, а спустя несколько часов не обнаружил животное на месте. Стоимость его составляет 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого злоумышленника. Задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.

- Мужчина пояснил, что увидел привязанного в поле коня и решил на нем прокатиться. Так как он был пьян, ему не удалось доехать на лошади до дома, и он оставил ее на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Коня вернули законному владельцу.

За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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