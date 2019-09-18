СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-18T13:29:31+03:00

На Кубани организуют штаб для мониторинга возгораний в лиманно-плавневых зонах

С начала года в крае произошло более 9 тысяч пожаров

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В Краснодаре прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством первого вице-губернатора.

Только с начала года на Кубани произошло более 9 тысяч пожаров. Самая распространенная причина – неосторожное обращение с огнем. Число случаев травматизма снизилось на 36 процентов, а гибели детей – на 55 процентов.

- В сентябре количество пожаров увеличилось, и это требует оперативного реагирования. Наихудшая обстановка по числу возгораний сухой травы сложилась в Темрюкском, Гулькевичском, Кущевском, Павловском и Выселковском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территориях, где находятся лиманно-плавневые зоны с камышом тушить возгорания очень проблематично. На Кубани организуют межведомственный штаб для постоянного мониторинга этих районов.

ИСТОЧНИК KP.RU