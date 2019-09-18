На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение
В Туапсинском районе капитально отремонтируют дорогу Джубга-Сочи от 68 до 73 километра. 18 сентября здесь ввели реверсивное движение для транспорта, которое регулируется светофором.
Участок дороги находится в оползневой зоне, поэтому рабочие установят подпорные стены. Работы продолжатся до мая 2020 года,
Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости быть внимательными и бдительными, планировать свои поездки, приближаясь к светофору, максимально сбрасывать скорость.
- Также раньше выезжать советуют и тем автолюбителям, которым предстоит проехать от Новомихайловского перевала до села Небуга или в обратную сторону. На участке начинается ремонт дорожного покрытия, и возможны автозаторы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Туапсинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU