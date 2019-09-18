На участке автодороги Джубга-Сочи ввели реверсивное движение

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-18T13:52:14+03:00

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В Туапсинском районе капитально отремонтируют дорогу Джубга-Сочи от 68 до 73 километра. 18 сентября здесь ввели реверсивное движение для транспорта, которое регулируется светофором.

Участок дороги находится в оползневой зоне, поэтому рабочие установят подпорные стены. Работы продолжатся до мая 2020 года,

Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости быть внимательными и бдительными, планировать свои поездки, приближаясь к светофору, максимально сбрасывать скорость.

- Также раньше выезжать советуют и тем автолюбителям, которым предстоит проехать от Новомихайловского перевала до села Небуга или в обратную сторону. На участке начинается ремонт дорожного покрытия, и возможны автозаторы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Туапсинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU