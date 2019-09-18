2019-09-18T15:20:48+03:00
Происшествия

В центре Краснодара на тротуар рухнуло дерево

По счастливой случайности никто не пострадал
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Краснодаре упало дерево Фото: Ренат АлександровВ Краснодаре упало дерево Фото: Ренат Александров
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Порывистый ветер в Краснодаре продолжает доставлять неудобства горожанам и коммунальным службам. Днем 18 сентября около 14 часов на улице Буденного напротив Театра Драмы на тротуар рухнуло дерево. Инцидент произошел у входа в магазин, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Упавшая часть ствола с ветками полностью перекрыла проход по тротуару.

В Краснодаре упало дерево Фото: Ренат Александров

В Краснодаре упало дерево Фото: Ренат Александров

- На место быстро прибыли мужчины с безнопилами, которые распилили дерево и освободили проход, - рассказал «КП-Кубань» очевидец.

Упавшее дерево быстро распилили Фото: Ренат Александров

Упавшее дерево быстро распилили Фото: Ренат Александров

В это же время с улицы Восточно-Кругликовской сообщают, что сильным ветром оторвало стрелу у башенного крана на территории строящегося жилого комплекса.

Дерево упало в центре Краснодара.

Порывы юго-западного ветра в Краснодаре днем 18 сентября достигают 17 метров в секунду. Он принесет в столицу Кубани похолодание и осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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