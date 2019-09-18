2019-09-18T15:35:03+03:00
Звезды

Елену Ваенгу возмутил дорогой кофе в VIP-терминале аэропорта Сочи

Чашка капучино обошлась певице в 480 рублей
Алиса БАУМ
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Елена Ваенга провела несколько дней в СочиЕлена Ваенга провела несколько дней в Сочи
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Несколько сентябрьских дней певица Елена Ваенга провела в Сочи. Свой короткий отдых в бархатный сезон она совместила с выступлением в концертном зале «Фестивальный», что у самой набережной главного курорта страны.

Звезда эстрады жила в роскошном номере отеля и летала на вертолете, наслаждаясь видами Черноморского побережья. Поездка была прекрасной, но ее завершение было омрачено… высокими ценами на кофе.

- Кофе в Сочи. Охр**еть, - написала в инстаграме Ваенга, приложив фотографию чека.

Чашка капучино обошлась певице в 480 рублей. В чеке можно разглядеть, что выпить бодрящего напитка певица решила в VIP-терминале аэропорта. Но, судя по всему, певица считает, что кофе должен стоить дешевле.

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Чашка капучино за 480 рублей
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А вот некоторые подписчики артистки совсем не удивились ценам и предложили в следующий раз выпить кофе в другом, более доступном месте.

К слову, концерт Елены Ваенги прошел с успехом у публики 15 сентября, в зале вмещающем более двух тысяч человек. Один билет на ее выступление стоил от 2500 до 3900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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