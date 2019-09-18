Кубанцы смогут получить ипотечный кредит на строительство собственного дома

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-18T15:48:41+03:00

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В Краснодарском крае ИЖС занимает большую долю в объеме жилого строительства. С начала года в регионе ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 15,5%, по сравнению с 2018-м.

- Доля построенных частных домов выросла до 46%, тогда, как годом ранее этот показатель составлял 43%, - пишет «Юг Times».

Сейчас все больше банков, работающих на территории Краснодарского края, начинают предлагать ипотечные кредиты под ИЖС. Раньше с этим было сложно, так как финансовые организации не хотели нести риски – у них могли возникнуть проблемы при реализации выстроенного или недостроенного дома в том случае, если заемщик не мог оплатить кредит.

Эксперты сходятся во мнении, что развитию кредитования ИЖС мешает не отсутствие единых стандартов, А также непрозрачность рынка строительных услуг. Банки будут предоставлять ипотечные займы только тем, кто сможет предоставить сметы, проекты, счета.

ИСТОЧНИК KP.RU