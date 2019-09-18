2019-09-18T15:53:44+03:00
Общество

В Сочи построят первый ЖК с использованием счетов эскроу

Реализацией 3 и 4 этапов масштабного проекта «Министерские озера» на сумму 2,5 миллиарда займется строительная компания «AVA Group».
Нина КУРЯШКИНА
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Фото:пресс-служба «AVA-group».Фото:пресс-служба «AVA-group».
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Сегодня директор строительной компании «АВА Сочи» Даниил Карбивник и исполняющая обязанности управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Татьяна Сергиенко подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 2,5 млрд. руб. с использованием эскроу счетов для строительства 3 и 4 этапов ЖК «Министерские озера».

Это первый в городе-курорте Сочи жилой комплекс, где реализация квартир будет проходить по новым требованиям 214 ФЗ, направленным на защиту интересов покупателей жилой недвижимости.

- Сбербанк ведет активную работу с участниками рынка недвижимости – покупателями квартир и строительными компаниями. Компания «AVA-group» имеет опыт работы в рамках проектного финансирования для создания масштабных объектов. Сделка по финансированию строительства 3 и 4 этапа жилого комплекса «Министерские озера» является продолжением долгосрочного сотрудничества Сбербанка и «AVA-group», - отметила Татьяна Сергиенко.

Фото:пресс-служба «AVA-group».

Фото:пресс-служба «AVA-group».

- Применение счетов эскроу продиктовано защитой дольщиков. Для покупателей сделка никак не изменится, за исключением необходимости открыть в банке счет, на который и поступят деньги за квартиру. На этом счете средства будут храниться до тех пор, пока мы не закончим строительство объекта. Таким образом, участник долевого строительства получает гарантию, что не останется и без денег и без жилплощади. Кроме того, в этой системе нет и не может быть нарушений сроков строительства. В любом случае дом будет построен строго в соответствии с проектной декларацией. А это также весомое преимущество для покупателей, - отметил Даниил Карбивник.

Напомним, жилой комплекс «Министерские озера» является олимпийским наследием. Каждая очередь строительства имеет собственный уникальный проект. Так, первый этап «комфорт» с придомовой территорией на которой расположились детские игровые и спортивные площадки введен в эксплуатацию в феврале 2019 года. В августе текущего года был завершен 2й этап строительства бизнес-квартал, рассчитанный на проживание и полноценный отдых работающих жильцов. В течение года планируется построить «Фруктовый квартал» с озеленением плодовыми деревьями и «Город детства» с масштабной придомовой территорией, спроектированной специально для развития и обучения детей.

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