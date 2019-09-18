Житель Кубани убил знакомого из-за чугунной ванны
В Динском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
- Как установило следствие, мужчина строил дом в станице Старомышастовской. Ему помогал знакомый. 16 сентября фигурант уголовного дела приехал на стройку и не обнаружил на месте чугунной ванны. Также пропал и его помощник, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Вечером того же дня подозреваемый нашел своего приятеля в лесополосе, где он распивал спиртное вместе с еще одним мужчиной. В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес несколько ударов руками и ногой по голове потерпевшего, а затем уехал с места происшествия на личном автомобиле. Друг потерпевшего вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины, которая наступила от полученных телесных повреждений.
Сейчас решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU