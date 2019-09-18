В Сочи ограничат движение грузового транспорта

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-18T17:25:58+03:00

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Для обеспечения безопасности во время проведения заездов Российского этапа «Формулы-1», а также саммита «Россия - Африка» на федеральных трассах сочи в ночное время ограничат движение большегрузного транспорта. Автомобили массой более 3,5 тонн не смогут ездить по дорогам курорта с 0:00 до 6:00 часов.

- 28 и 29 сентября перекроют для проезда грузовиков трассу А-147 начиная от моста через р. Кудепста до пункта «Адлер» на границе с Республикой Абхазия. Под действие запрета движения попадут также транспортные развязки в микрорайоне Голубые Дали и «Адлерское кольцо», а также участок «Адлер — Веселое». Также по ночам большегрузы не смогут въехать на территорию России из Абхазии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Также для грузового транспорта перекроют А-149 от развязки «Адлерское кольцо» до села Молдовка и первые 6,3 км нового направления А-149 Адлер – Красная Поляна.

На время проведения саммита «Россия – Африка» с 21 по 27 октября с 6:00 до 0:00 грузовики не смогут проехать по трассам: А-147 от Мамайского перевала до пропускного пункта «Адлер», включая улицы Виноградную и Курортный проспект. Помимо этого, для грузового транспорта закроют Обход Сочи на всем протяжении, транспортные развязки в микрорайоне Голубые Дали и «Адлерское кольцо», а также участок «Адлер — Веселое» со всеми развязками, А-148 от мкр Мамайка до Агурского ущелья, старое направление А-149 с 0 до 43 км и новое направление А-149 с 0 до 45 км.

ИСТОЧНИК KP.RU