В Краснодаре назвали имена лучших специалистов в своих отраслях

18 Сент. 18:54 2019-09-18T18:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист». В 2019 году лучшего выбирали по 51 специальности в 17 отраслях городской экономики.

- В конкурсе, наряду с профессионалами, принимали участие те, кто только делает первые шаги в выбранной профессии. Победителей определило компетентное жюри, они получили грамоты и ценные призы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Конкурсанты должны были преодолеть теоритическую и практическую части испытаний. Причем для каждой специальности их разрабатывали отдельно.

Стоит напомнить, что первый конкурс «Лучший специалист» провели в 2001 году. Его приурочили к 90-летию со дня основания первого в стране предприятия, которое производило машины и орудия для глубокого бурения — завода «Кубаноль», предшественника завода им. М.Седина.

ИСТОЧНИК KP.RU