На Кубани потратили 50% средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов

18 Сент. 19:42 2019-09-18T19:42:16+03:00

На региональные программы в этом году выделили более 23,5 млрд рублей

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В Краснодарском крае финансовое исполнение нацпроектов превысило 50%. В 2019 году на региональные программы выделили более 23,5 млрд рублей.

- Некоторые программы выполнили раньше срока. Например, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в порядок привели свыше 240 км региональных трасс, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого в регионе продолжают открывать новые социальные объекты. В текущем году ввели в эксплуатацию две школы – в Динском районе и Краснодаре, а также детский сад в краевой столице.

На закупку медоборудования выделил почти 3 млрд рублей. В частности, уже закупили 38 современных аппаратов ультразвукового исследования. Идет материальное и техническое переоснащение всех пяти кубанских онкоцентров.

ИСТОЧНИК KP.RU