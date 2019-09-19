В Краснодаре провели просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-19T07:42:41+03:00

В нем приняли участие 74 ребенка

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17 - 18 сентября в Краснодаре в балетном зале средней общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени Захарченко проходил просмотр в Академию танца Бориса Эйфмана.

- Этим занималась председатель предметно-цикловой комиссии спортивных дисциплин, заведующая методическим кабинетом Наталья Бойцова. Участие приняли 74 ребенка. Она дала профессиональные рекомендации педагогам и учащимся. Дети с лучшими данными приглашены для участия во вступительных экзаменах в Академию, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Академия танца Бориса Эйфмана – это государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, созданное Правительством Санкт-Петербурга по инициативе Бориса Эйфмана. Учащиеся получают здесь общее и профессиональное образование. Иногородние студенты живут в едином учебно-жилом комплексе на условиях полного пансиона.

ИСТОЧНИК KP.RU